Reggio Emilia: ammonito dal Questore per violenza domestica, litiga in strada con la moglie

Reggio Emilia: ammonito dal Questore per violenza domestica, litiga in strada con...

Ieri sera alle ore 21.00 la Polizia di Stato di Reggio è intervenuta in viale Piave per la segnalazione di una lite in corso a seguito ad un incidente stradale. Sul posto venivano rintracciati una donna ed il marito, entrambi residenti a Rubiera, che dalla ricostruzione dei fatti avevano iniziato a litigare da via Roma proseguendo l’animata discussione per tutta via Dante e, giunti nei pressi della Questura, venivano divisi da un loro conoscente che li invitava a calmarsi. Tuttavia l’uomo, spostatosi su viale Piave continuava a inveire contro la moglie e, in preda all’ira, cercava di fermare un’auto in transito.

Non riuscendo nell’intento cercava di fermare un’altra vettura che, allo stesso modo, non si fermava ma rallentando veniva colpita furiosamente dal soggetto sul cofano. L’uomo lamentava di essere stato urtato, quindi veniva accompagnato al Pronto Soccorso ma, non avendo subito alcuna lesione, veniva operata una segnalazione psichiatrica a suo carico visto il permanere di uno stato di forte alterazione psichica.

Dai riscontri presso gli Uffici della Questura di Reggio Emilia il soggetto è risultato oggetto di un ammonimento emesso dal Questore per violenza domestica di seguito ad un precedente intervento della Squadra Volante, pertanto, seguiranno le procedure di prassi relative al caso.