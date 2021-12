Spacciatore già arrestato dai carabinieri finisce in carcere a Bologna

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 24enne gambiano, senza fissa dimora, perché destinatario di un ordine di carcerazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna – Ufficio Esecuzioni Penali. Il giovane finito in manette è stato tradotto in carcere, dove dovrà espiare la pena residua di 27 giorni di reclusione, oltre a dover pagare 800 euro di multa, perché ritenuto colpevole del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto alla base della condanna risale a due anni fa, quando i Carabinieri della Compagnia Bologna Centro lo arrestarono in questa via Zamboni in flagranza di spaccio di marijuana.