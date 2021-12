A Carpi interventi di manutenzione agli alberi sulla pubblica via

E’ iniziata in questi giorni una serie di interventi sulle alberature cittadine, per la manutenzione e la messa in sicurezza di alcune piante lungo la pubblica via. I lavori interesseranno in particolare gli esemplari che si trovano nelle condizioni di maggiore criticità per l’incolumità delle persone.

«In una città con un ricchissimo patrimonio ambientale come Carpi – commenta l’assessore al Patrimonio Verde Andrea Artioli – diventano essenziali, anche per effetto dei cambiamenti climatici, le opere di manutenzione per preservare questo patrimonio sicuro e in salute, secondo un piano di monitoraggio e di gestione del verde urbano.

Attualmente abbiamo circa 750.000 metri quadri di aree verdi boscate e 140.000 alberi superiori ai tre metri: una dotazione importante, destinata ad aumentare già durante il 2022, con una nuova superficie nell’area nord del territorio comunale».