Amici del Cuore dona un ureterorenoscopio all’Urologia di Guastalla

L’associazione Amici del Cuore di Guastalla ha donato uno strumento che servirà per la diagnostica delle alte vie urinarie dell’Urologia dell’Ospedale Civile di Guastalla.

Si tratta di ureterorenoscopio flessibile digitale pluriuso calibro 7,5 fr (il più piccolo oggi in commercio). Consentirà di visualizzare in maniera ottimale le alte vie urinarie permettendo una migliore attendibilità diagnostica per i tumori uroteliali dell’alta via escretrice.

Oltre che per la diagnostica, il dispositivo sarà utile per trattare, mediante fotocoagulazione laser, piccole neoplasie dell’alta via escretrice e patologie come calcoli renali e ureterali con maggior precisione, riducendo i tempi operatori grazie alla miglior visione fornita dal sistema digitale. Con la nuova dotazione tecnologica i professionisti potranno lavorare in modalità più accurata e veloce e i pazienti potranno ricevere prestazioni di ancora più alta qualità.

Lo strumento, che è costato 23mila euro, é stato consegnato all’Ospedale di Guastalla alla presenza dei volontari e del presidente dell’associazione, dottor Giorgio Benaglia, del dottor Antonio Frattini, direttore della Struttura di Urologia e della dottoressa Elisa Mazzini per la Direzione Sanitaria.