Disagi per il traffico automobilistico stamane intorno alle 8:00 sulla Statale – SP467 a Casalgrande, dove il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo che, dopo una carambola, è finito su di una fiancata in mezzo alla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e i carabinieri per mitigare i disagi al traffico, a quell’ora piuttosto sostenuto. Il conducente, apparentemente illeso, ha rifiutato i soccorsi sanitari.