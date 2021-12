Ancora degrado nel parcheggio Comet di via Radici in Piano

È uno spettacolo non degno della capitale della piastrella quella che anche questa mattina, transitando sulla via Radici in Piano, si scorge nel parcheggio antistante Comet. Sacchetti, bicchieri di carta e contenitori vari usati per la consumazione in auto dopo l’acquisto al vicino McDrive abbandonati da consumatori non rispettosi del decoro e privi di un civile vivere.

E non sia colpa anche questa volta della pandemia o dell’amministrazione pubblica. Mancano rispetto e civiltà in chi fregandosene abbandona rifiuti che con poco impegno potrebbero essere riposti in appositi bidoni.

La presenza di questi rifiuti sta interessando anche una parte del parcheggio poco distante di Panorama.

Lasciamo al lettore ogni ulteriore conclusione e commento.