Tariffe e fiscalità invariate, nuovi servizi e investimenti. Calderara approva un Bilancio ancora una volta virtuoso

Rispetto degli impegni presi vero i cittadini in termini di tariffe e fiscalità, aumento della fascia di esenzione Irpef, incremento dei servizi. Il bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Calderara di Reno è stato approvato nei giorni scorsi, durante l’ultimo consiglio comunale del 2021, confermandosi ancora una volta virtuoso nonostante il periodo di difficoltà creata dall’emergenza sanitaria.

«Bilancio virtuoso»

«Come nei due anni precedenti – dice il Sindaco Giampiero Falzone – siamo riusciti ad approvare il Bilancio a dicembre, senza usufruire della proroga a marzo concessa dal Governo. Ancora una volta, dunque, cogliamo l’importante obiettivo di garantire l’agibilità dei servizi già dal 1° gennaio. Mantenendosi equilibrato, questo Bilancio consente all’Amministrazione di essere subito operativa coi nuovi investimenti e il completamento di ciò che è stato avviato, e ai cittadini di non essere costretti ad affrontare aumenti. Ringrazio, come di consueto, tutti gli uffici per averci consentito di portarlo ad approvazione entro la fine dell’anno».

Fiscalità e servizi

Il bilancio di previsione approvato dall’assemblea comunale è pari a circa 16 milioni di euro, di cui meno di 10 sono le spese correnti, e conferma i propri obiettivi strategici, in linea col DUP (Documento unico di programmazione) e la mission dell’ente: promuovere lo sviluppo economico e la competitività del sistema, tutelare e migliorare la qualità della vita dei cittadini, proteggere le fasce più deboli e attenuare gli svantaggi, governare la trasformazione del territorio nell’interesse comune. Per raggiungere questi obiettivi, si punterà tra l’altro al contenimento della spesa corrente, al miglioramento dell’efficienza delle strutture nella gestione dei costi, al rafforzamento dei sistemi di pagamento digitali. Il Comune terrà bassa la pressione fiscale, con la conferma di agevolazioni ed esenzioni: pertanto non aumenteranno le tariffe e le aliquote Imu, e la fascia di esenzione Irpef aumenterà da 12 a 13 mila euro. Il Comune saprà così affrontare dei cambiamenti importanti, quali il ritorno della Polizia Locale e la nuova tariffa rifiuti Tcp, entrambi in programma il 1° gennaio, e tutte le nuove sfide che lo attendono.

Gli investimenti

«Sono previsti – prosegue il primo cittadino – investimenti per circa due milioni, per opere che si aggiungono a quelle già affidate, per un importo di oltre 6 milioni, i cui cantieri partiranno già a gennaio». Da un lato, dunque, la manutenzione delle strade, il completamento delle piste ciclabili tra cui quella di Castel Campeggi e la manutenzione del magazzino comunale, dall’altra l’inserimento di nuovi servizi, che rappresenteranno un costo ma anche un fiore all’occhiello per l’amministrazione e la comunità: la Casa delle abilità, pronta ormai all’avvio, e la nuova sezione del Nido d’Infanzia, con importanti e innovative progettualità. «Ancora una volta – conclude l’assessore al Bilancio e Vicesindaco Luca Gherardi -, il nostro Bilancio risponde bene, consentendoci sia di proseguire nelle nostre mnissioni che di affrontare eventi straordinari. Un Bilancio flessibile e dinamico, in un Comune a debito zero, che ci rende orgogliosi: partendo da un’imposizione fiscale tra le più basse, riesce ad operare riduzioni ma anche ad istituire nuovi servizi».