La Polizia Locale torna ad essere un servizio del Comune: ecco sede, contatti e orari a partire dal 1° gennaio

La Polizia Locale di Calderara di Reno torna a fare parte dei servizi diretti del Comune. A partire da sabato 1° gennaio 2022 il servizio, visto lo scioglimento dal 31 dicembre 2021 del corpo unico in capo all’Unione Terred’Acqua, rientrerà nella sede di via Garibaldi 2F, con propri contatti e orari di ricevimento.

La Polizia Locale di Calderara di Reno, pertanto, risponderà dal primo gennaio al numero dedicato 051.6461100, avrà la mail polizia.locale@comune.calderaradireno.bo.it, una propria pagina sul sito Web istituzionale e questi orari per il pubblico: lunedì dalle 12 alle 15 e sabato dalle 9 alle 12 in presenza, martedì dalle 15 alle 18 e venerdì dalle 9 alle 12 per quanto riguarda il ricevimento telefonico dell’ufficio verbali.