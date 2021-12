Il Gruppo Iren sostiene la campagna di vaccinazione anti Covid-19 a Reggio Emilia

In questa fase di vaccinazione straordinaria della popolazione il Gruppo IREN ha inteso supportare l’attività dell’AUSL e di tutto il personale impegnato in prima linea attivando una sponsorizzazione per sostenere i costi dell’intero mese di gennaio della tensostruttura allestita nella centralissima Piazza della Vittoria a Reggio Emilia (dimensioni 35×18 metri).

L’attività prenderà il via il 31 dicembre alle 7:30 e vedrà operativi medici e infermieri per un totale, quando sarà a pieno regime, di 6 linee produttive e circa 800 vaccinazioni giornaliere.

L’accesso a questa sede sarà possibile esclusivamente per chi avrà ricevuto l’appuntamento da parte dell’azienda sanitaria.

La location è considerata funzionale a un accesso fluido e privo di traffico veicolare nelle immediate vicinanze, con minori disagi complessivi. All’interno della tenda, che sarà costantemente riscaldata, sono previste aree per l’attesa pre e post vaccinazione.

Questa sede si aggiunge alle altre già operative in città, rispettivamente al Santa Maria Nuova, alla Casa del Dono, allo Spallanzani.

Al momento, l’Azienda AUSL di Reggio Emilia è in grado di effettuare, a livello provinciale, circa 4.500 vaccinazioni giornaliere, prevalentemente terze dosi.

Nella nostra provincia ha aderito alla vaccinazione il 90,9% della popolazione, un terzo della quale ha già ricevuto la terza somministrazione.

L’Azienda USL di Reggio Emilia ringrazia il Gruppo IREN per il sostegno in questa complessa fase, fondamentale per un progressivo ritorno alla normalità, e per il segnale importante che ha voluto dare alla Comunità.