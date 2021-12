Attività per bambini e ragazzi a Villa Gandini Formigine

Proseguono anche nella stagione invernale le attività della rassegna “Oh my green!” presso il Centro di educazione alla Sostenibilità Ambientale di Villa Gandini.

A gennaio, un incontro per ragazzi da 7 a 13 anni è previsto per martedì 18 alle 16.30 per scoprire forze e meccanismi che governano il tempo atmosferico; mentre martedì 25 i più piccoli dai 3 ai 6 anni potranno avvicinarsi al tema dell’abbandono di rifiuti con “Sybilla. L’odissea di una bottiglia di plastica”, lettura animata seguita da un laboratorio di riciclo.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 380 5889716 o scrivendo a ceasformigine@gmail.com.

Sempre presso Villa Gandini, ma nello spazio dell’Hub, i ragazzi da 8 a 12 anni potranno imparare giocando nelle giornate del 4, 7 e 12 gennaio. Il progetto, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna all’interno di “GAL GenerAzione Legale”, si concentra sulle potenzialità dei giochi da tavolo e di ruolo – come Dungeons and dragons, Just one, Draftosaurus, Jetpack Joyride, Wavelength, Colt super Express – quali strumenti per consolidare relazioni e per educare a un’etica dei comportamenti.

Gli incontri, realizzati in collaborazione con l’Associazione Play res, puntano ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza delle dinamiche del gioco e della pericolosità del gioco d’azzardo anche nei più piccoli con lo scopo di creare aggregazione e insegnare il giusto modo di relazionarsi con gli altri durante i momenti di svago.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile telefonare al numero 059 416 355 o scrivere all’indirizzo e-mail giovani@comune.formigine.mo.it.