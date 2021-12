Befana di solidarietà al Teatro Duse di Bologna

Torna dal vivo al Teatro Duse di Bologna l’appuntamento con la Befana di solidarietà a sostegno della Casa dei Risvegli ‘Luca De Nigris’, giunta alla 24esima edizione. Il 6 gennaio alle 17, per l’ottavo anno, salirà sul palco la compagnia Fantateatro, diretta da Sandra Bertuzzi, con il nuovo spettacolo ‘Gli elfi di Babbo Natale’. Con l’aiuto degli elfi, alla fine dello spettacolo la Befana, interpretata dall’attrice Paola Mandrioli, donerà le tradizionali calze ai bambini presenti, fino ad esaurimento delle disponibilità.

‘Gli elfi di Babbo Natale’ è uno spettacolo per tutta la famiglia (adatto ai bambini dai 3 anni in su), un tuffo nell’atmosfera magica del Natale, un viaggio nella poesia e nella dolcezza, accompagnato da tanta musica cantata dal vivo, danze, acrobazie, costumi e le coloratissime scenografie che ricostruiscono in scena la casa di Babbo Natale.

Avvincente e divertente la trama. Siamo alla Vigilia di Natale, le renne e il carro con i regali sono quasi pronti, ma uno scherzo malriuscito rischia di mettere a repentaglio il momento più importante dell’anno per Babbo Natale: la leggendaria consegna dei regali.

Saranno l’amore e la bontà a mettere tutto a posto e a garantire il lieto fine. Uno show che stupirà il pubblico grazie ad incredibili effetti speciali, capaci di dare l’illusione della vera magia, e alle scatenate danze degli elfi.

“Il Teatro Duse è orgoglioso di essere, per l’ottavo anno, partner di questa iniziativa, al fianco dell’associazione ‘Gli Amici di Luca’ e Fantateatro, due eccellenze simbolo della vocazione solidale e artistica di Bologna” commenta il presidente del Cda del Teatro Duse Walter Mramor, sottolineando che “aprire il nuovo anno con una platea piena di bambini e ragazzi sarà il modo migliore per guardare al futuro con quella fiducia di cui tutti abbiamo bisogno”.

“Anche quest’anno – commenta la regista Sandra Bertuzzi – la nostra compagnia è vicina all’associazione ‘Gli amici di Luca’ e continua il suo tradizionale appuntamento dell’Epifania sul palco del bellissimo Teatro Duse. Uno spettacolo finalmente di nuovo dal vivo, dopo la pausa dello scorso anno, quando comunque la solidarietà non si è fermata, grazie all’intuizione di trasmettere in streaming uno spettacolo ripreso in diretta sul palco del Duse”.

Le musiche dello spettacolo sono tratte dai cd ‘Le Fantafavole’, ‘Un mondo Fantastico’ e ‘Insegui i tuoi sogni’, pubblicati da Altomusic per Fantateatro.

L’incasso dello spettacolo sarà interamente devoluto alla Casa dei Risvegli ‘Luca De Nigris’ di Bologna. I biglietti (intero 24 euro, unde18 19 euro) sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Duse di Bologna (Via Cartoleria, 42, biglietteria@teatroduse.it, aperta da martedì al sabato, dalle 15 alle 19), la biglietteria di Fantateatro (Bologna, via Brini 29, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30), on line sul sito Vivaticket.it e nei punti vendita del circuito. Info: teatroduse.it e fantateatro.it.

BIGLIETTI: da 19 a 24 euro

BIGLIETTERIA: Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket