Bologna, la Polizia Locale sequestra prodotti pirotecnici non conformi

Oltre 120 prodotti pirotecnici non conformi e scaduti in un negozio di articoli per la casa. E’ quello che hanno trovato ieri mattina in una delle vie del centro gli agenti del reparto di Polizia Commerciale della Polizia Locale, impegnati come ogni anno in questo periodo nel controllo delle attività economiche e nella tutela del consumatore.

Una volta entrati nel negozio, gli agenti hanno subito notato posizionati negli scaffali diversi prodotti scaduti e hanno proceduto ad un accurato controllo di tutta la merce. Al termine della verifica, sono risultati oltre 120 i prodotti non conformi, tra cui fontane luminose, palline esplodenti, petardi e mini ciccioli. Tra le irregolarità, l’età fissata a sedici anni per la vendita, quando la normativa prevede la maggiore età e, soprattutto, la data di scadenza abbondantemente superata, particolare molto pericoloso per la resa del prodotto. A questo punto, gli articoli sono stati immediatamente sequestrati e il titolare sanzionato con un verbale da 6.000 euro. Nei prossimi giorni continueranno gli accertamenti per addebitare eventuali responsabilità all’importatore e al distributore dei prodotti.