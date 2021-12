Cielo sereno con nebbie e foschie sulle zone di pianura in parziale diradamento nelle ore centrali della giornata ed in particolare sulla pianura centro-occidentale. Sereno o poco nuvoloso lungo i rilievi. Temperature senza variazioni di rilievo in pianura con minime tra 3 e 5 gradi e massime tra 7 e 9 gradi. In aumento sui rilievi con valori massimi anche superiori a 15 gradi. Venti deboli in prevalenza occidentali. Mare calmo o poco mosso.

(Arpae)