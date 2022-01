Domenica 2/1 alle 18 la “scoperta” del Santo Tronco e la benedizione alla città

E’ in programma domani domenica 2 gennaio 2022 alle ore 18.00 la “scoperta” del Sacro Tronco in San Francesco in Rocca e supplica per ottenere la liberazione dalla pandemia. Lo comunica l’Unità Pastorale di San Giorgio, che nel pomeriggio scoprirà la reliquia, dando seguito a quanto fece, nel marzo 2020, l’allora Responsabile dell’Unità Pastorale Don Giovanni Rossi: era il Giovedì Santo, il Covid fece “saltare” la tradizionale processione e Don Giovanni marciò da solo, reggendo la reliquia, da piazzale della Rosa a piazza Garibaldi per benedire la città.

Questa volta, in chiesa saranno ammessi solo un gruppo di confratelli e consorelle, mentre sarà possibile riunirsi in piazzale della Rosa da dove, al termine della liturgia, si terrà, si legge sul bollettino parrocchiale, “benedizione della Città con il Sacro Tronco da Piazzale della Rosa per affidare alla misericordia di Dio la vita di tutti e l’inizio del nuovo anno”.