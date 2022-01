Dal 4 gennaio a Budrio le dotazioni per fare la raccolta dei rifiuti saranno in distribuzione allo sportello di Hera

Da martedì 4 gennaio, a Budrio le dotazioni per utilizzare i servizi di raccolta dei rifiuti presenti sul territorio verranno consegnate allo sportello di Hera Comm in via Mentana 16, già a disposizione per fornire informazioni sui servizi gas, idrico e rifiuti erogati nel comune e sulle offerte di gas e luce, e non più alla stazione ecologica come accaduto fino a ora.

Allo sportello si potranno ritirare i bidoncini per la raccolta porta a porta dell’indifferenziato, i bidoncini e i sacchetti per la raccolta differenziata dell’organico, i sacchi gialli per la plastica e quelli azzurri per carta/cartone. Non sarà possibile, invece, restituire le attrezzature non funzionanti o abbinate a contratti cessati, che potranno continuare ad essere portate alla stazione ecologica.

Lo spostamento di sede porterà una serie di benefici agli utenti. Si amplia, infatti, l’orario a disposizione dei cittadini per il ritiro del materiale, che passa da 6 a 10,5 ore settimanali, con i seguenti orari: martedì dalle 8 alle 12.30 e giovedì dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30. Inoltre, si accentrano in un unico punto tutte le attività di contatto con Hera rendendo più comodo lo svolgimento delle pratiche.

L’ubicazione più centrale dell’attività rispetto all’abitato rende anche maggiormente comodo a tutti fruire del servizio e vengono alleggerite le funzioni della stazione ecologica, con la riduzione delle eventuali code e dei tempi per accedere alla struttura.

Per informazioni sui servizi, sono a disposizione l’app di Hera “Il Rifiutologo”, scaricabile gratuitamente e che si interfaccia anche con Alexa, e il Servizio clienti Hera al numero verde 800.999.500 con chiamata gratuita da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, sabato dalle 8 alle 18.