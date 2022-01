Dodici sedute del Consiglio comunale sassolese nel corso del 2021

Dodici sedute di cui 5 in videoconferenza e 7 in “presenza” presso la sala consigliare di via Pretorio. È questo il bilancio 2021 del Consiglio Comunale di Sassuolo.

“Un altro anno particolarmente difficile – ha commentato il Presidente del Consiglio Comunale Luca Caselli – a causa di una pandemia i cui numeri ci hanno più volte costretto a riunirci davanti allo schermo di un computer anziché in aula. Anche quando è stato possibile incontrarci in presenza, inoltre, non abbiamo potuto ammettere il pubblico alle sedute, nel rispetto delle normative che vietano gli assembramenti e contingentano il numero di persone all’interno di una sala chiusa. Nonostante queste difficoltà, però, anche nel corso del 2021 i lavori del Consiglio Comunale sono proseguiti con una seduta al mese di media con la doppia convocazione del mese di dicembre che ci ha portato prima ad approvare il Bilancio preventivo entro i termini stabiliti ed evitando così l’esercizio provvisorio e, poi, la degna conclusione del 28 dicembre scorso, quando abbiamo deciso di convocare un consiglio con un solo, importantissimo, punto all’ordine del giorno: la donazione del Teatro Carani alla città.

Di questo ringrazio tutti i colleghi consiglieri, di maggioranza e di opposizione, perché hanno dimostrato ancora una volta quella disponibilità e quel senso di responsabilità sui quali mai ho dubitato permettendo al Consiglio Comunale e quindi alla città di Sassuolo di proseguire cammino e lavori consiliari, tra le innegabili difficoltà che causa una seduta a distanza.

Dopo l’approvazione delle modifiche regolamentari sulla disciplina dei consigli online e misti, già nei primi giorni del 2022 stiamo lavorando per rendere effettiva quest’ultima possibilità di convocazione, per poter conciliare le esigenze di approvazione delle delibere consiliari a quelle sul contenimento della pandemia: pur preannunciandosi un altro anno complicato da questo punto di vista, faremo in modo di proseguire al meglio i nostri lavori, nell’interesse della città e dei sassolesi”.

Nel corso delle dodici sedute del Consiglio Comunale, nel 2021 è stata data risposta a 34 interrogazioni; sono state approvate 68 delibere e 5 ordini del giorno.