Seconda rapina in meno di un’ora in città: poco dopo le 19 è toccato alla farmacia di via Emilia a Pieve Modolena in quel momento senza clienti presenti. Questa volta in azione un bandito solitario, dall’accento italiano che ha minacciato il personale dicendo di avere una pistola sotto al giaccone. Il rapinatore è poi fuggito con un bottino di circa tremila euro. Sul posto la polizia.