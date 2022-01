Al via nuovi percorsi di affido di minori stranieri non accompagnati

È in partenza nelle prossime settimane un corso di formazione aperto a tutte le cittadine e i cittadini di alcuni territori della Regione Emilia-Romagna che desiderano intraprendere un percorso di affido di minori stranieri non accompagnati.

Lunedì 10 gennaio alle 18.30 si terrà un incontro informativo on line sulla piattaforma Meet cui parteciperà un’equipe dedicata per rispondere alle domande dei partecipanti. Per iscriversi o per avere informazioni si può chiamare il 342 7403109 o scrivere a faster@cidas.coop.

L’affido è una opportunità concreta di accogliere temporaneamente nella propria casa un ragazzo o una ragazza migrante per rispondere, assieme al sistema dei servizi, ai bisogni di crescita, di cura, di affetto. Questa accoglienza personalizzata sostiene il processo di inclusione, offre l’opportunità di esercitare una cittadinanza attiva, favorisce uno scambio arricchente di culture ed esperienze.

Il progetto di formazione e supporto all’affido ha come capofila ASP Città di Bologna ed è finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e vede coinvolti attivamente quattro territori partner: Bologna, Modena, Ravenna e Reggio Emilia. Altri Comuni e servizi territoriali emiliano-romagnoli potranno sviluppare ulteriori attività di promozione grazie al supporto di ANCI e della Regione Emilia-Romagna.

Partner di progetto di ASP Città di Bologna sono ANCI Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Comune di Ravenna, CIDAS Cooperativa Sociale, CEIS A.R.T.E. Cooperativa Sociale Onlus e Dimora D’Abramo Cooperativa Sociale.

Maggiori informazioni sul progetto progettovesta.com/affidati