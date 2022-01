Il sindaco di Bologna guida il Trishow della Befana per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Questa mattina il sindaco di Bologna Matteo Lepore, partendo da Palazzo d’Accursio ha guidato il Trishow con la Befana de Gli amici di Luca (Paola Mandioli attrice di Fantateatro) per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Alla presenza di Maria Vaccari presidente dell’associazione Gli amici di Luca, Rosa Amorevole presidente del Quartiere Santo Stefano, Claudio Pazzaglia direttore CNA Bologna e Alessandra Bertuzzi presidente e regista di Fantateatro. A dare il via alla manifestazione con una videochiamata da casa, Fulvio De Nigris direttore del Centro Studi per la Ricerca sul coma, Gli amici di Luca, in quarantena in quanto positivo al Covid.”Non posso esserci fisicamente – ha detto Fulvio De Nigris– ma sono lì con il cuore”.

Il sindaco ha girato tra piazza Maggiore, via Rizzoli e le due Torri fermandosi a parlare con bambini e famiglie mentre la Befana distribuiva caramelle e copuon per le caldarroste in omaggio offerte da Nicola Fusaro famoso caldarrostaio di Bologna. Alla fine lo hanno raggiunto i suoi figli che hanno familiarizzato con la Befana.

Molti turisti si sono piacevolmente sopresi nell’apprendere che a guidare il mezzo ecologico era proprio il sindaco di Bologna che si è dimostrato ben allenato guidando anche lui una bicicletta “cargo” con la pedalata assistita.

In effetti entusiasta di questo nuovo ruolo, Matteo Lepore, ha instancabilmente pedalato per tutta la durata della manifestazione che ha voluto rendere omaggio a Maurizio Cevenini che nel 2010 condusse lo stesso trishow di Luca Soldati con la storica Befana Carla Astolfi:

“E’ bello vedere una città così affettuosa – ha detto Maria Vaccari presidente dell’associazione Gli amici di Lucamolto vicina alla nostra Befana che sostiene le persone con esiti di coma nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris e nel percorso del ritorno alla vita per dare un segno di speranza in un momento tanto difficile”

“Oggi più che mai il valore della, solidarietà diventa primario – ha detto Claudio Pazzaglia direttore CNA Bologna – per questo siamo da sempre vicino a Gli amici di Luca. il simbolo del sindaco che pedala è trasporta tutta la società che festeggia la befana è una bella metafora del ruolo della rappresentanza attiva”.