Riqualificazione scuola dell’infanzia ‘Aquilone’ a Fiorano

Da lunedì 10 gennaio cominciano i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico presso la scuola dell’infanzia Aquilone, in via Gramsci n. 36, in centro a Fiorano Modenese

Si tratta di un progetto che prevede, oltre all’adeguamento sismico anche la realizzazione dell’isolamento termico a cappotto delle pareti esterne e la sostituzione dei serramenti esteriori, per garantire la sicurezza e il comfort ad alunni e personale della scuola, oltre che contenere i consumi. Sono previsti anche adeguamenti dell’impianto antiincendio, dell’impianto elettrico e di quello elettrico speciale.

Il costo dell’intervento è previsto in 555.000 euro totali, di cui circa l’80% finanziato con contributi regionali e statali. I lavori termineranno indicativamente nel mese di luglio 2022.

“L’edilizia scolastica è stata ed è un punto qualificante dell’attività di questa Amministrazione – sottolinea il sindaco Francesco Tosi – Riteniamo che la qualità di una comunità si misuri anche e soprattutto dall’attenzione che la pubblica amministrazione, le famiglie dedicano alla scuola, intesa anche come ambienti, dove bambini e ragazzi passano molta parte del loro tempo, che devono essere sicuri, confortevoli e belli, possibilmente nel verde.”

Per consentire lo stoccaggio del materiale e dei mezzi necessari ai lavori, da lunedì 10 gennaio è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, in tutti gli stalli di sosta nel lato est dell’area davanti alla scuola, in via Gramsci n. 36. Il divieto di sosta è valido fino al 10 luglio 2022.