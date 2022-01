Unione del Sorbara: una videoconferenza per sensibilizzare i genitori sui vaccini

Informare le famiglie sull’importanza del vaccino e rassicurarle riguardo a dubbi e timori. Anche i Comuni dell’Unione del Sorbara, in collaborazione con l’Azienda USL di Modena, organizzano una videoconferenza di sensibilizzazione rivolta ai genitori. L’appuntamento è per martedì 11 gennaio alle ore 18. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Castelfranco Emilia all’indirizzo: www.facebook.com/cittadicastelfrancoemilia

Parteciperanno alla videoconferenza il sindaco di Nonantola Federica Nannetti, il vicesindaco di Castelfranco Emilia Nadia Caselgrandi, l’infettivologo della Pediatria di Comunità dell’Ausl Stefano Zona, il pediatra della Pediatria di Castelfranco Emilia Francesco Cazzola e la Pediatra di libera scelta Silvia Cattani.