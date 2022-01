Mirandola: servizio serale interforze di controllo straordinario del territorio

Nella serata di ieri, nell’ambito del piano di controllo integrato del territorio, è stato organizzato nel Comune di Mirandola un servizio interforze mirato alla verifica del rispetto delle norme Covid, diretto dal Dirigente del Commissariato di Mirandola, cui hanno concorso la Guardia di Finanza e la Polizia Locale.

Le pattuglie hanno effettuato verifiche amministrative sul possesso e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali in centro città e sul corretto uso di mascherine e green pass in 3 esercizi pubblici, un ristorante, un bar ed un locale di trattenimento frequentato principalmente da giovani.

La maggior parte delle persone controllate, in totale 48, sono risultate rispettose delle regole e pienamente collaborative nei confronti degli operatori di Polizia.

In un locale sono state elevate due contravvenzioni, la prima ad un cliente che stava consumando al tavolo senza essere in possesso del previsto green pass ed un’altra al titolare per l’omessa operazione di verifica.