Maranello sul podio al Trofeo della Befana

Monastier TV – Maranello Nuoto sfiora il successo al classico trofeo di lifesaving con logistica e organizzazioni splendidamente gestiti dal Comitato Veneto per rispettare le norme anticovid nella piscina Rosa Blu della provincia trevigiana.

L’ottimo 2° posto alle spalle della corazzata torinese della SAFA2000 mostrano i progressi dei giovani atleti di coach Fabrizio Sfondrini.

Premiati con un attestato scaricabile con il codice personale dal sito ufficiale, hanno centrato il successo Arianna Blasi, Laura Medici, Lorenzo Guerzoni, Andrea Dallari e salgono sul podio per raccogliere le medaglie di argento e bronzo virtuali oltre ai già citati vincitori anche Pietro Alberini, Alice Belcastro, Riccardo Bortolacelli, Paolo Lucchi e Francesca Ingrami.

Un ottimo punto di riferimento in attesa dei campionati regionali di salvamento che vedranno di nuovo i gialli ai blocchi domenica prossima a Reggio Emilia anche se già in questa occasione hanno staccato il pass per i Tricolori assoluti Guerzoni, Dallari, Lucchi Sfondrini e Medici mentre sono molto più numerosi per i Categoria di fine febbraio.