“Aspettando Dracula” del Teatro Perdavvero in scena al Troisi di Nonantola

Con il nuovo anno riprende la stagione serale del Teatro Massimo Troisi di Nonantola, curata da ATER Fondazione in sinergia con l’Amministrazione comunale. Venerdì 14 e sabato 15 gennaio alle ore 20.00 e alle ore 22.00, andrà in scena “Aspettando Dracula” della compagnia Teatro Perdavvero, prodotto da Accademia Perduta Romagna Teatri. Lo spettacolo sarà rivolto a 30 spettatori per fascia oraria, un’occasione per vivere appieno l’intimità del teatro.

Dracula, figura misteriosa resa celebre dal romanzo di Bram Stoker, è diventata un mito di paura ovunque conosciuto, capace di attrarre come solo le storie più belle sanno fare. Una “favola” per adulti, una storia che si presta a molteplici reinvenzioni, come in questa riscrittura della compagnia Teatro Perdavvero.

Marco Cantori (attore) afferma: “Le ragioni che ci hanno spinto a riscrivere questa storia sono molteplici. Innanzitutto, il mito di Dracula parla alle nostre paure che, su un piano diverso, vengono rievocate durante un presente oscuro, in cui la parola più ripetuta è “contagio”, termine che risuona nella storia del nobile vampiro. Lo spettacolo nasce dall’esigenza di canalizzare gli stimoli suscitati dalla lettura di questo grande classico in una narrazione teatrale insolita, che in parte reinventa la storia originale, tradendola come si deve.”

Il Teatro Perdavvero è una compagnia teatrale composta da artisti provenienti da diversi ambiti: attori, musicisti, scenografi, videomakers. Dal 2014 opera nel teatro per le nuove generazioni in Italia e in Svizzera. Con “Aspettando Dracula” la compagnia si rivolge per la prima volta al pubblico della prosa.

BIGLIETTERIA: ORARI E CONTATTI. Martedì dalle 16.00 alle 19.00, sabato dalle 16.00 alle 19.00, e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

INFO E PRENOTAZIONI. Prenotazioni telefoniche 059 896535 il martedì e il sabato dalle 16.00 alle 19.00. Oppure via mail: teatrotroisinonantola@ater.emr.it

VENDITA ONLINE. È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli anche online direttamente dal sito: www.vivaticket.it