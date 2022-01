Giornata dal cielo sereno con qualche nube in transito al mattino, tra riminese e cesenate. Temperature minime in diminuzione con estese gelate al mattino per valori compresi tra -2 e -4 gradi dell’Emilia, fino ai 3/5 gradi della costa. Massime in lieve aumento su valori tra 7 e 9 gradi. Venti da deboli occidentali nell’entroterra, fino a moderati da nord est lungo i crinali appenninici e fascia costiera. Mare molto mosso.

(Arpae)