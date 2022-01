A Castelnovo Né Monti, nel pomeriggio di giovedì 13 gennaio, gli sportelli CUP resteranno chiusi per consentire l’effettuazione, in quegli stessi locali, dell’attività di vaccinazione contro il COVID 19 indirizzata ai bambini ed evitare potenziali rischiosi assembramenti. L’Ausl si scusa per il disagio.