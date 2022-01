La popolazione fioranese nel 2021: calano i residenti e le nascite, ma aumentano le famiglie

A fine 2021 sono 16.895 i residenti a Fiorano Modenese, con un leggero calo rispetto allo scorso anno di 52 unità.

In base ai dati forniti dai Servizi demografici, tra la popolazione del Comune prevale la quota rosa (8.540 donne e 8.355 uomini) e il 7,7% del totale sono cittadini stranieri (1.313), anche in questo caso il numero delle donne supera quello degli uomini (721 vs 592).

A differenza dello scorso anno, il saldo migratorio torna positivo, anche se solo di 8 unità, mentre rimane negativo (-60 unità) il saldo tra nuovi nati e decessi, che raddoppia rispetto al 2020, seguendo un trend nazionale.

I nuovi nati nel 2021 sono 102 (-19 rispetto al 2020), 51 maschi e 51 femmine; i decessi sono stati invece 162, 9 in più rispetto al 2020 (76 uomini e 86 donne), con un apice nei mesi di febbraio (15 decessi) e maggio 2021(14 decessi). Sono 4 i centenari residenti al 31 dicembre 2021: due donne e due uomini.

E’ però in aumento il numero delle famiglie da 6.814 a 6.867, con un saldo positivo di 53 nuove famiglie, registrato soprattutto nel mese di ottobre 2021. Aumenta anche leggermente il numero di famiglie in cui almeno un componente è straniero (+18) e di quelle con capofamiglia non italiano (385).

Rispetto al 2020 sono 22 in meno gli stranieri residenti, soprattutto uomini, la differenza è dovuta all’ottenimento della cittadinanza italiana in 56 casi e alla migrazione verso altri comuni per 82 persone.

I nuovi iscritti tra i residenti del Comune di Fiorano Modenese nel 2021 sono stati 650, in particolare nei mesi di ottobre e novembre, di cui 136 non italiani, mentre le cancellazioni sono state 642, di cui 164 stranieri.

A Fiorano Modenese risiedono persone di 200 nazionalità diverse. Le comunità straniere più numerose a Fiorano Modenese sono quelle provenienti da: Marocco (300, -25 unità rispetto allo scorso anno), Albania (229, -20), Ghana (185, -7), Romania (131), Cina (72, +9), Ucraina (50, +4), Polonia (34, -3), Moldavia (33, +2) e Tunisia (29, +3) e Burkina Faso (26). Tra i residenti provenienti dall’Est europeo si conta un numero maggiore di donne rispetto agli uomini, per le comunità marocchina, albanese e cinese il numero è più o meno simile, mentre tra i ghanesi e i burkinabè residenti a Fiorano Modenese prevalgono invece gli uomini.

La suddivisione degli abitanti per quartieri e frazioni, secondo il quadro anagrafico, vede: 4.955 abitanti a Spezzano, 4.509 a Fiorano, 3.665 a Crociale, 3.114 a Case Nuove e 652 a Ubersetto.