Appuntamento con Scandiano (R)Esiste domenica 16 gennaio

Secondo appuntamento domenica 16 gennaio con la programmazione di Scandiano(R)esiste, a cura dell’Amministrazione comunale che si incentra anche per l’anno 2022 sulle tematiche della Resistenza e della Legalità.

Dopo la commemorazione del 3 gennaio scorso dell’Eccidio di Fellegara, domenica prossima alle ore 18 in Sala Bruno Casini, presso il Centro Giovani di Scandiano, in programma un incontro che illustra e ripercorre l’esperienza fatta dai ragazzi e dalle ragazze della Pieve di Scandiano durante l’estate 2021 presso il Campo di Formazione e Servizio in Calabria nella provincia di Vibo Valentia a cura di Libera.

Obiettivo del campo è stato quello di dare un sostegno concreto all’ Associazione San Benedetto Abate nella gestione di alcuni beni confiscati nel comune di Limbadi al fine di rendere tali attività funzionali ad un progresso socio-culturale del territorio di riferimento. Il campo si è svolto nel centro abitato di Limbadi, un comune di 3.665 abitanti della provincia di Vibo Valentia, a pochi Km dalla famosa Costa degli Dei (Tropea-Briatico-Pizzo). In questa realtà, l’associazione S. Benedetto A. si è impegnata in una sfida importante prendendosi in carico la gestione di beni confiscati alla cosca Mancuso, una ‘ndrina che da sempre domina questo territorio.

I campi, quindi, si configurano nel triplice obiettivo di attivare azioni di animazione del territorio, di conoscenza di una comunità troppo spesso stigmatizzata e che necessita di una giusta contronarrazione frutto di un’esperienza diretta con le realtà sociali esistenti e nell’aiuto e sostegno nelle attività di gestione del bene.

L’iniziativa di domenica 16 gennaio è organizzata in collaborazione con il Progetto Giovani a cura di Soc. Coop. Base.

Per partecipare all’iniziativa è obbligatorio il Green Pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2. E’ necessaria la prenotazione al link sul sito web del Comune di Scandiano.

Per informazioni Ufficio Cultura Comune di Scandiano 0522 764258 /cultura@comune.scandiano.re.it