Il 15 gennaio al Celebrazioni di Bologna “Momenti di trascurabile (IN)felicità”

Francesco Piccolo (Premio Strega 2014 con Il desiderio di essere come tutti) e Pif – già protagonista del film “Momenti di trascurabile felicità” – tornano in scena, il 15 gennaio al Teatro Celebrazioni di Bologna, con Momenti di trascurabile (IN)felicità.

Lo spettacolo è tratto da Momenti di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità a cui nel 2020 si è aggiunto Momenti trascurabili vol. 3 (Einaudi).

Si tratta di un modo semplice per avere un contatto diretto e vivo con i lettori, un’occasione per far parlare i libri, con la voce inconfondibile di chi li ha scritti, in un’ora dedicata ai momenti trascurabili dell’esistenza quotidiana che ci accomunano tutti in un sorriso (a volte amaro).

Biglietti: da 20 a 26 euro. La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e presentare il Super Green Pass.