Covid, 184.615 nuovi casi e 316 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Ancora un calo dei nuovi casi Covid in Italia. Il numero dei positivi, secondo il bollettino del ministero della Salute, è pari oggi a 184.615, meno rispetto ai 196.224 resi noti nelle 24 ore precedenti ma con un numero leggermente inferiore di tamponi effettuati, 1.181.179 e che produce un tasso di positività quasi stabile al 16,61%. Lieve crescita dei decessi, 316 (+3).

Gli attualmente positivi salgono di 101.458 unità raggiungendo un numero complessivo di 2.323.518. Si conferma la crescita dei reparti ordinari, con 17.648 ricoverati (+339), così come la battuta d’arresto nelle terapie intensive, dove attualmente sono ricoverati in 1.668 (-1) con 156 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.304.202 persone. Sul fronte delle regioni si evidenzia la Lombardia prima per numero di nuovi casi (39.683), seguita da Campania (24.451) ed Emilia Romagna (20.548).

(ITALPRESS).