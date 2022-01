Il 16 gennaio a Bologna open day vaccinazione anticovid per la fascia di età 5/19 anni

Il 16 gennaio a Bologna open day vaccinazione anticovid per la fascia...

Accelera ulteriormente la campagna vaccinale anticovid in Emilia-Romagna. Domenica 16 gennaio, infatti, da Piacenza a Rimini, la Regione ha lanciato un open day riservato alla fascia di età compresa tra i 5 e i 19 anni. Due i punti vaccinali disponibili nel territorio dell’Azienda Usl di Bologna: l’hub Cicogna a San Lazzaro di Savena e il Poliambulatorio dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.

Hub Cicogna, San Lazzaro di Savena

Domenica 16 gennaio dalle ore 9 alle 19 presso l’Hub Cicogna, in via Palazzetti 1/n a San Lazzaro di Savena, saranno disponibili 450 dosi vaccinali per la fascia di età tra 5 e i 19 anni.

L’iniziativa è dedicata a tutti i 5-19enni che devono ancora eseguire la prima dose o la seconda dopo almeno 21 giorni, nonché ai 12-19enni che, avendo maturato almeno 120gg dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, devono eseguire la dose booster.

Onde evitare code all’ingresso dell’hub e/o assembramenti, l’Azienda USL di Bologna ha predisposto una maschera per la pre-registrazione di tutti i bambini e ragazzi che aderiranno all’iniziativa.

La pre-registrazione dovrà avvenire attraverso questo link https://vaccini-sanitari.ausl.bologna.it/ attivo dalle ore 18 di oggi, giovedì 13 gennaio. Sarà necessario compilare tutti i campi anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e contatti) al fine di una corretta registrazione la cui conferma sarà richiesta a tutti per poter accedere alla vaccinazione a libero accesso.

Inoltre si ricorda che, nella stessa giornata, saranno disponibili per la fascia di età tra i 5 e i 20 anni 200 prime dosi ad accesso diretto presso Piazza Maggiore, dove quotidianamente dalle 15 alle 19 stanzia la Clinica mobile messa a disposizione dell’Azienda USL di Bologna dal Gruppo Coesia.

Istituto Ortopedico Rizzoli

Presso il Poliambulatorio dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10, dalle 10 alle 18 sarà allestito il punto vaccinale per la somministrazione di un totale di 100 dosi di vaccino anticovid (tra prime e seconde) limitatamente alla fascia di età 5/11 anni.

L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione.

Il parcheggio B adiacente al punto vaccinale sarà ad accesso gratuito per l’intera giornata.

Si ricorda che per la vaccinazione dei minori è necessario avere con sé la tessera sanitaria e che sia presente un genitore che abbia il consenso dell’altro genitore o un maggiorenne delegato dai genitori con la modulistica occorrente, disponibile al link: https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/coronavirus/moduli-per-la-vaccinazione-anti-covid-19

Il personale sanitario in servizio sarà a disposizione di genitori e famiglie anche per fugare eventuali dubbi o timori sulla vaccinazione anticovid.