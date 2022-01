L’esordio nel 2022 del Roller Hockey Scandiano rinviato a sabato 22

E’ stata rinviata a data da destinarsi Montecchio Precalcino-Roller Hockey Scandiano in programma sabato prossimo in Veneto. I vicentini hanno comunicato delle positività nel gruppo-squadra e l’Ufficio Campionati e Gare della Federazione Italiana Sport Rotellistici ha deciso il rinvio. Nei nuovi protocolli in vigore da questa settimana è obbligatorio il testing ad ogni settimana con comunicazione almeno 24 ore prima della gara, e con almeno 3 positività nel gruppo-squadra si rinvia la partita. L’esordio per la squadra rossoblu avverrà quindi sabato 22 gennaio, in un’altra trasferta vicentina in casa del Trissino Hockey 05.

Anche il comitato regionale Emilia Romagna ha deciso di posticipare il ritorno in pista delle gare del settore giovanile dopo il 1° febbraio 2022.

L’unica in pista in questo weekend sarà la Serie B con la prima giornata del Campionato Girone B. Domenica esordirà nel 2022 contro il Pico della Mirandola all’Arcostruttura di Scandiano,