Servizio Civile Universale, Confcooperative mette a disposizione 6 posti in Emilia-Romagna

Sei posti per il Servizio Civile Universale in Emilia-Romagna e uno Roma. Oltre a e un posto per il Servizio Civile Digitale. Il sistema Confcooperative conferma l’impegno a favore dei giovani volontari tra i 18 e i 28 anni con il progetto “Resilienza e ripartenza” (durata 12 mesi) che punta in particolare a coinvolgere i ragazzi soprattutto su alcune tematiche: sviluppo sostenibile, comunicazione e creazione di progetti territoriali in collaborazione con partner esterni a Confcooperative.

Sono sei i posti a disposizione in regione per il Servizio Civile Universale e riguardano le sedi di Confcooperative Emilia Romagna, Confcooperative Bologna, Confcooperative Ferrara, Confcooperative Modena, Confcooperative Reggio Emilia e Confcooperative Piacenza. A questi si aggiunge da quest’anno anche il posto presso la sede nazionale di Confcooperative a Roma. Le domande vanno presentate online entro le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio.

Per i giovani interessati al Servizio Civile Universale in Confcooperative, è previsto un incontro online di approfondimento (su piattaforma Zoom) in programma giovedì 20 gennaio alle ore 21 nel corso del quale i referenti dell’Organizzazione saranno a disposizione per chiarire eventuali dubbi e rispondere alle richieste di maggiori informazioni. Ecco il link per partecipare all’incontro: https://bit.ly/3pCi5r1.

Inoltre da quest’anno è stato attivato anche il Servizio Civile Digitale con lo scopo di fare crescere le competenze digitali della popolazione e favorire l’uso dei servizi pubblici online, grazie al coinvolgimento di giovani volontari (sempre tra i 18 e i 28 anni) formati per operare come “facilitatori digitali”. Confcooperative partecipa con il progetto “Comunità educante per il digitale” (durata 12 mesi) che vede tra le sedi coinvolte anche quella di Confcooperative Emilia Romagna, dove è disponibile un posto.

Per informazioni: 051.375210 – emiliaromagna@confcooperative.it