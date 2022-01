Caffe al bar con il green pass di un altro: denunciato ad Anzola Emilia

I Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia hanno avviato una massiccia serie di controlli finalizzati alla verifica della Certificazione verde COVID-19 richiesta per accedere nei locali. Al momento della verifica, i Carabinieri approfondiscono l’accertamento per rilevare eventuali anomalie che potrebbero emergere da chi, contrario alla vaccinazione anti COVID-19, ha manipolato la procedura per mantenere lo stile di vita e continuare a entrare nei locali, come, appunto, andare al bar a prendersi un caffè.

Quasi tutti i clienti controllati nella giornata di ieri dai Carabinieri, in particolare una cinquantina di persone identificate all’interno di otto esercizi pubblici, è risultata in regola con la normativa, mentre un 34enne straniero è stato denunciato per sostituzione di persona (Art. 494 del Codice Penale) perché, contrario alla vaccinazione anti COVID-19, aveva esibito il QR Code di un’altra persona (estranea alla vicenda), fotografato di nascosto. Oltre alla denuncia, il cliente ha ricevuto la sanzione di 400 euro.