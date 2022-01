Scomparsa di Zazzarini, il cordoglio del Comune di Modena

“Orestina Zazzarini non è stata solo una dirigente sportiva competente e disponibile, ma è stata a lungo anche un punto di riferimento per tutto il mondo dello sport locale e per il Comune”. Così l’assessora allo Sport del Comune di Modena Grazia Baracchi esprime il cordoglio dell’Amministrazione per la scomparsa di Orestina Zazzarini, storica funzionaria del Coni Modena e della Federazione italiana nuoto, di cui è stata anche coordinatrice del Settore istruzione tecnica, nonché allenatrice del Nuoto club Sassuolo.

“Orestina – continua l’assessora – credeva fortemente nel valore educativo dello sport, nell’importanza di sostenere percorsi formativi per le società e i tecnici-educatori mettendo a disposizione la sua esperienza e competenza. Anche in questi due anni così difficili per il mondo sportivo a causa dell’emergenza sanitaria, il rapporto con l’assessorato allo Sport è stato costante perché abbiamo sempre condiviso che solo lavorando insieme potevamo uscire da questa situazione”.

Zazzarini ha collaborato col Comune di Modena prima come referente del Coni point provinciale e poi di Sport e salute; inoltre, ha fatto parte del gruppo che ha elaborato il progetto “Scuola sport” destinato alle scuole primarie modenesi con l’obiettivo di educare i bambini e le bambine alla cultura sportiva, alla socialità e al rispetto delle regole.