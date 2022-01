Drive through di Vignola, nuovo orario di apertura per ridurre l’impatto sulla viabilità

Il punto per i tamponi sarà fruibile, sempre e solo su convocazione dell’Ausl, dalle 9 alle 13 per evitare il traffico legato alle scuole

Drive through di Vignola, nuovo orario di apertura per ridurre l’impatto sulla...

Nei prossimi giorni il drive through di Vignola attuerà alcune modifiche organizzative per permettere una migliore accessibilità ai cittadini che devono sottoporsi al tampone, riducendo così le attese a bordo dei propri veicoli e agevolando, al contempo, il lavoro degli operatori sanitari impegnati quotidianamente.

Le novità sono frutto di un approfondimento fatto nelle ultime settimane dall’Azienda USL di Modena insieme all’Amministrazione comunale di Vignola e alla Polizia Municipale. In particolare, il nuovo orario di apertura del drive through sarà dalle 9 alle 13. Si ricorda che l’accesso avviene sempre e solo per convocazione da parte dell’Ausl.

La modifica permetterà ai cittadini diretti al punto drive di evitare il maggior traffico di veicoli legato all’orario di inizio delle scuole e delle attività lavorative. Inoltre, così come avverrà in tutti gli altri drive through della provincia, verrà modificato il sistema di convocazione per il tampone, che rimarrà sempre a fascia oraria, ma con una metodologia mirata ad ottimizzare gli accessi.

L’Ausl di Modena invita pertanto i cittadini a rispettare gli orari indicati nella comunicazione ricevuta e di non recarsi ai drive in anticipo, per evitare code e disagi.