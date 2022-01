Fiamme in appartamento a Campegine, uomo leggermente intossicato

Poco dopo mezzanotte un incendio ha interessato un appartamento in via Marconi a Campegine. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco con due squadre da Sant’Ilario e dalla Centrale, ha permesso di estinguere tempestivamente le fiamme. Leggermente intossicato il residente, un 40 enne, ma nessun danno strutturale. Appartamento non fruibile comunque per danni agli impianti e annerimenti da fumo nei vari locali. Alla base del rogo il probabile malfunzionamento di una coperta termica.

Sul posto anche i Carabinieri di Castelnovo Sotto e l’ambulanza del 118 da S. Ilario.