Patrizia Barbolini al Sindaco: “Ancora 2 Assessori no vax in Giunta?”

“La parola al Sindaco.

Caro Sindaco, non è mia abitudine polemizzare con Lei, di solito chiedo in privato e le invio le mie opinioni, di persona e cittadina di Sinistra.

Spesso sono in disaccordo con Lei, le Istituzioni che rappresenta sono importantissime per una comunità così complessa come quella Sassolese.

Oggi mi sento di farle questa domanda, poiché si vocifera “molto forte” che in Giunta ci sono ancora 2 Assessori NO VAX. E’ vero? Se si, Lei ha il dovere di allontanarli, Se NO, smentisca tutte queste illazioni.

Oppure questi Assessori fanno tutto da casa? Non frequentano più le iniziative culturali, sportive ecc, che l’Amministrazione promuove e sostiene tutti i giorni.

Sindaco ci risponda, noi siamo in attesa di capire se lei dovrà cercare 2 oppure 4 Assessori. E Sassuolo ha bisogno di essere amministrata. Oppure lasci e andremo alle elezioni, così funziona la democrazia, almeno per Noi. Grazie”.

Patrizia Barbolini