Ramo allacciamento Nuova Bazzanese/Raccordo Casalecchio: chiusa per una notte immissione entrata Bologna Casalecchio

Ramo allacciamento Nuova Bazzanese/Raccordo Casalecchio: chiusa per una notte immissione entrata Bologna...

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 gennaio, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla Nuova Bazzanese, con provenienza Vignola, conduce all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo della Nuova Bazzanese situato nella carreggiata opposta.