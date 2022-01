Scontro frontale a Casalgrande, muore una donna

Una donna ha perso la vita nello scontro frontale tra due auto avvenuto poco dopo le 14:00 lungo la strada Statale a Casalgrande. La vittima era alla guida di una Fiat Panda che, per cause al vaglio della Polizia Stradale, si è scontrata con una Toyota Rav 4. Quando i sanitari sono giunti sul posto, altro non hanno potuto che constatare il decesso della donna. Nello schianto è rimasta ferita anche un’altra persona. Oltre ai sanitari sul posto i Vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture coinvolte.