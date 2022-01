Annullato lo spettacolo ‘Figlie di Eva’ in programma il 21 e 22 gennaio al Celebrazioni di Bologna

Annullato lo spettacolo ‘Figlie di Eva’ in programma il 21 e 22...

Lo spettacolo Figlie di Eva con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi, in programma venerdì 21 e sabato 22 gennaio 2022 al Teatro Celebrazioni di Bologna, è annullato .

Sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati entro e non oltre mercoledì 26 gennaio 2022 attraverso il circuito di vendita su cui si è effettuato l’acquisto.

Di seguito le parole che la produzione della pièce, Bis Tremila, indirizza al pubblico.

Spettabili Spettatrici e Spettatori,

a malincuore siamo costretti a interrompere la tournée dello spettacolo Figlie di Eva. La diffusione della pandemia e le continue segnalazioni di contatti a rischio tra i membri della compagnia, non ci consentono di garantire le repliche in sicurezza. Siamo profondamente dispiaciuti di annullare uno spettacolo di così grande successo, ma le condizioni di incertezza a cui noi tutti siamo sottoposti sono diventate ormai ingestibili. Speriamo tutti di tornare presto alla normalità e di poter riprendere le repliche con lo spirito e l’entusiasmo di sempre. Ci scusiamo per il disagio.

Bis Tremila