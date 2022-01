La eVolution dance theater torna al Teatro Celebrazioni di Bologna con il nuovo spettacolo ‘Blu infinito’

eVolution dance theater è pronta ancora una volta a trasportarvi in un mondo in cui non esistono limiti all’immaginazione. Lo farà domenica 30 gennaio (ore 18:00) al Teatro Celebrazioni di Bologna con il nuovo spettacolo ‘Blu infinito’. La commistione perfetta di discipline diverse crea uno spettacolo dall’indimenticabile impatto visivo. L’uso della tecnologia e il suo costante dialogo con la performance dei poliedrici artisti del gruppo (danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti, atleti) è uno degli elementi distintivi di eVolution dance theater.

Giochi di laser e specchi, riflessi, rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce, creano mondi in cui le ombre dei danzatori si muovono e comunicano. L’Illuminazione futuristica contrasta l’oscurità che avvolge i performer; in un blu misterioso fluttuano luminescenti creature. Illusioni ottiche, effetti speciali, ombre colorate, performance antigravitazionali, strutture telescopiche e l’incredibile tecnologia del Light Wall, uno schermo interattivo che rappresenta la ricerca da parte di Anthony Heinl del perfetto connubio tra arte, scienza e tecnologia anche grazie ai suoi studi in chimica e fisica.

Biglietti: Intero 29,00 € – Ridotto 26,00 € – Abbonato 24,00 € – Under 29 22,00 €

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e presentare il Super Green Pass.