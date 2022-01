Ausl Reggio, tamponi in farmacia per chiudere isolamenti e quarantene: oggi i primi sms con gli appuntamenti

Ausl Reggio, tamponi in farmacia per chiudere isolamenti e quarantene: oggi i...

Nell’ambito della collaborazione con le farmacie della provincia di Reggio Emilia e per accelerare le chiusure dei provvedimenti di quarantena e isolamento che interessano tanti cittadini, sarà operativa da domani 20 gennaio la procedura che prevede di fare in farmacia il tampone antigenico prescritto dall’Azienda USL. Come per i tamponi fatti nei Drive In, l’esito del tampone effettuato in farmacia arriverà dall’Azienda USL. Saranno circa 8000 a settimana i cittadini reggiani che riceveranno dall’Azienda Sanitaria l’sms per effettuare il tampone in una delle oltre 90 farmacie della provincia che hanno aderito all’accordo. Questi 8000 tamponi si aggiungono ai circa 20.000 effettuati ogni settimana dall’Azienda USL e a quelli che le farmacie fanno in autogestione.

In pratica, le farmacie lavoreranno con un doppio binario: continueranno a fissare appuntamenti ai cittadini che si rivolgono direttamente a loro per tamponi di screening per asintomatici o per tamponi di chiusura isolamento e quarantena sempre per cittadini asintomatici, destinando al contempo una quota parte della loro capacità produttiva a supporto dell’Azienda USL.

Vista la numerosità dei casi, l’appuntamento per l’effettuazione del tampone in farmacia terrà conto dell’ambito territoriale del Distretto di residenza, che potrà non essere nella farmacia più vicina a casa. Azienda USL e farmacie invitano i cittadini che, per qualsiasi motivo, non intendano presentarsi all’appuntamento a disdire subito attraverso l’sms di invito, per evitare di sprecare risorse e liberare posti per altre persone in attesa.

La Direzione dell’Azienda USL ringrazia le farmacie per la fattiva collaborazione nell’interesse comune dei cittadini, perché questa nuova modalità organizzativa, aumentando il numero di tamponi disponibili ogni giorno, consentirà di essere più puntuali nel dare l’appuntamento alla scadenza giusta. Si ricorda inoltre che i tamponi di fine isolamento, per generare in automatico i relativi certificati, devono essere fatti in determinate giornate (vedi schema allegato). L’anticiupazione del tampone di chiusura isolamento rispetto alle indicazioni ministeriali può causare problemi nella riattivazione\rigenerazione del green Pass da parte del Ministero.