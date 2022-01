Il Comune ricorda che scadenza il 26 gennaio il bando per il Servizio Civile Universale

Il Comune ricorda che scadenza il 26 gennaio il bando per il...

C’è tempo fino alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio per partecipare al bando del Servizio Civile Universale 2021 per complessivi 11 posti in 5 sedi diverse del Comune di Sassuolo, nel dettaglio:

4 posti nella sede “Progettarte e turismo” di piazzale della Rosa, servizio Sviluppo Turistico-Economico e Politiche Giovanili, progetto “Un palazzo a portata di mano 2021”;

5 posti nelle sedi nidi d’infanzia “Sant’Agostino”, Parco”, “San Carlo”, servizio Istruzione, progetto “Aiutare per crescere 2021”

2 posti nella sede “Biblioteca Cionini” di via Rocca, servizio Servizi Culturali e Associazionismo, progetto “Luoghi della cultura per tutti 2021”.

L’impegno richiesto dai diversi progetti di Servizio Civile Universale è di 25 ore settimanali retribuite con un compenso mensile di euro 444,30, per 12 mesi.

Entro il mese di marzo 2022 saranno realizzati i colloqui di selezione dei candidati e si prevede l’inizio delle attività dei candidati selezionati a partire dal mese di maggio/giugno 2022.