Il Teatro Spazio Reno di Calderara presenta 9 spettacoli per famiglie, bambini e adulti

Il Teatro Spazio Reno di Calderara presenta 9 spettacoli per famiglie, bambini...

Parte domenica 23 gennaio con Naso d’argento, spettacolo per famiglie e bambini a partire dai 3 anni della Compagnia G&G, la stagione teatrale invernale del Teatro Spazio Reno di Calderara.

“Andiamo a teatro?” propone nove appuntamenti fra gennaio a marzo: un cartellone ricco di proposte e contenuti stimolanti, con spettacoli di alta qualità, nota caratteristica di una rassegna che da sempre si rivolge prevalentemente ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, senza però dimenticare gli adulti e gli appassionati del teatro dialettale. Le favole classiche trovano in questo programma uno spazio consistente, proprio a partire dal primo appuntamento: sono spettacoli proposti con un linguaggio teatrale nuovo e con una rilettura moderna del testo, che si aggancia a temi contemporanei pur mantenendo la dimensione magica e arcaica della favola.

Lo Spazio Reno, un teatro delle emozioni pronto ad accogliere nuovamente il suo affezionato pubblico, propone dunque 8 date dal 23 gennaio al 27 marzo, più una speciale e gratuita in occasione dell’ Ecofesta 2022, iniziativa legata ai temi ambientali e della sostenibilità che si spera possa riprendere dopo due anni di interruzione dovuta all’ emergenza sanitaria. Tutti gli spettacoli si svolgeranno in sicurezza e saranno gestiti in ottemperanza alle vigenti norme sanitarie relative all’emergenza Covid-19. Si comincia dunque domenica 23 gennaio con Naso d’argento, proposto dalla Compagnia G&G. Si tratta di una fiaba poco conosciuta della tradizione piemontese, inclusa da Italo Calvino nella sua raccolta Fiabe italiane. Tutti gli appuntamenti sono a cura di Culturara, il sistema culturale di Calderara di Reno.