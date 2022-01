Vaccinazione 5-11 anni nel Distretto di Pavullo, un webinar dedicato ai percorsi di accesso e la situazione contagi

L’appuntamento è in programma lunedì 24 gennaio dalle 18 alle 19.30

Informare le famiglie e la cittadinanza sull’importanza del vaccino e fare il punto sul quadro attuale della campagna in corso, i casi nelle scuole, ricordando anche i percorsi di accesso. Se ne parlerà in un webinar organizzato dal Distretto Sanitario di Pavullo, in programma lunedì 24 gennaio dalle 18 alle 19.30.

L’appuntamento prevede un’introduzione del Direttore del Distretto Carlo Serantoni insieme al Direttore della Pediatria di Pavullo Battista Guidi. A seguire interverranno l’infettivologo della Pediatria di Comunità dell’Ausl Stefano Zona; la pediatra della Pediatria di Comunità di Pavullo Alessandra Groppi; il Direttore dell’Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Modena Giovanni Casaletti e Marco Attino, sempre del Dipartimento di Igiene Pubblica.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Zoom all’indirizzo:

https://ausl-mo-it.zoom.us/j/85728984245pwd=dmY5citzTXp1TXNuV2p4cEt0V09pZz09 inserendo il passcode: 593233