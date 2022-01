Incendio devasta abitazione, tre famiglie sfollate

Incendio questa mattina intorno alle 8 al civico 69 di via Lenin, tra Reggio e Correggio. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme sarebbero partite da alcune masserizie, all’esterno dell’abitazione che è risultata poi pesantemente danneggiata ed ora inagibile secondo i tecnici comunali. In corso di accertamento le cause del rogo. Nessun ferito.

Tre le famiglie costrette a fuggire per un totale di nove persone, tra cui quattro minorenni. Sul posto oltre agli uomini del 115 anche la polizia.