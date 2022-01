Chiusure notturne delle stazioni di Fidenza e Parma sulla A1

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 1:00 alle 5:00 di mercoledì 26 gennaio, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Fiorenzuola, sulla stessa A1, o di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia;

-dalle 21:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 gennaio, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Fidenza.