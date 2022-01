“Primo Piano Quirinale”, dal 24 gennaio lo speciale dell’Italpress

ROMA (ITALPRESS) – Dal 24 gennaio l’agenzia Italpress produrrà una striscia quotidiana sulle elezioni del prossimo Presidente della Repubblica, con un appuntamento giornaliero di “Primo Piano Quirinale”.

Trenta minuti al giorno in diretta Facebook dallo studio di Roma con Claudio Brachino per raccontare l’elezione del Capo dello Stato, una delle più complesse della storia della Repubblica. Con gli inviati dell’agenzia e l’editorialista politico dell’Italpress Gianfranco D’Anna, già condirettore di Gr Rai Parlamento, ci saranno politici e giornalisti e gli esperti dell’Università Cattolica, per completare l’analisi della giornata.

La striscia quotidiana andrà in onda anche su un network di oltre 100 emittenti televisive dall’Alto Adige alla Sicilia, su circa 300 siti e portali internet abbonate all’Italpress e sul sito Primaonline.it.

“In poco più di un anno – dice Brachino – Primo Piano è diventata una delle rubriche di riferimento della politica italiana e un avamposto linguistico della nuova medialità delle agenzie di stampa. Una rubrica che non è solo un One to one ma anche un modo per raccontare i grandi fatti. Era successo con il sogno degli Europei, succederà ora con l’evento più importante dell’anno, l’elezione del Presidente della Repubblica. 30 minuti tutti i giorni, in diretta, con le notizie, i retroscena, i grandi opinionisti. Primo piano c’è, Italpress c’è!”.

“Continua – afferma il direttore responsabile Gaspare Borsellino – la crescita ed il potenziamento della nostra agenzia sul versante Multimediale con la realizzazione di nuovi format video che offriamo quotidianamente ad oltre 500 fra Giornali, Radio, Tv e siti internet che fanno parte del nostro ampio network in continua e costante crescita. Grazie all’esperienza ed all’autorevolezza di un giornalista e direttore come Claudio Brachino stiamo proseguendo ad ampliare e consolidare un progetto di ben più ampio respiro che prevede entro i prossimi mesi la realizzazione di nuovi format multimediali e produzioni video ed audio”.

