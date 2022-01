Circolo privato trasformato in discoteca chiuso dalla Polizia a Bologna

Nell’ambito di una operazione condotta dalla Polizia Amministrativa e Sociale, unitamente agli operatori del Commissariato Bolognina Pontevecchio e alla Polizia Municipale, è stata disposta la sospensione dell’attività di un circolo privato.

Domenica sera, dopo una segnalazione, gli agenti sono intervenuti in un locale di via Mattei, trovandoci dentro circa 150 persone che ballavano. Tra il fuggi-fuggi generale 96 avventori su 124 identificati sono stati sanzionati perché assembrati e senza mascherina, mentre in 6 erano anche senza green pass.

Secondo quanto ricostruito, gli avventori erano entrati come normali clienti, facendo la tessera al momento e pagando 10 euro per l’iscrizione al circolo e 15 euro per l’ingresso e la consumazione. Il club è stato chiuso con un provvedimento urgente, in vista della sospensione temporanea dell’attività che sarà disposta dal questore. I gestori verranno sanzionati per il mancato controllo degli ingressi.